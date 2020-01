Speciale difesa: Iraq, la Slovenia ritira suoi militari da Erbil

- I sei militari sloveni di stanza ad Erbil, nel nord dell'Iraq, saranno evacuati dal paese dopo che l'Iran ha attaccato l'aeroporto della località irachena in risposta all'uccisione da parte degli Stati Uniti del generale Qassem Soleimani. L'annuncio del ritiro dei militari sloveni dall'Iraq è stato dato oggi dal ministero della Difesa di Lubiana, dopo che il presidente Borut Pahor si è collegato in videoconferenza con i soldati sul campo. Secondo quanto spiegato, la decisione di Lubiana è stata presa in coordinamento con il comando tedesco dell'operazione Inherent Resolve nel quale operavano i militari sloveni. (Lus)