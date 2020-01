Speciale difesa: Guerini su attacco basi in Iraq, contattato contingente italiano e ministro Shammari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza dei militari italiani è la priorità assoluta. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini secondo quanto riporta un comunicato del dicastero. “Seguiamo la situazione e le evoluzioni con la massima attenzione. La sicurezza dei nostri militari è la priorità assoluta. A loro la più stretta vicinanza, da parte mia e di tutte le istituzioni”, ha detto il ministro in riferimento all'attacco missilistico di questa notte in Iraq. Guerini, che sin da subito ha seguito con il capo di Stato maggiore della Difesa gli sviluppi dell’attacco, questa notte ha contattato personalmente il generale Paolo Attilio Fortezza, comandante del contingente italiano in Iraq, e ha constatato di persona lo stato della situazione sul campo. Rassicurato sull’incolumità del personale impiegato e della messa in atto di tutte le predisposizioni di sicurezza, ha immediatamente informato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel corso della mattina si è svolto anche un colloquio telefonico tra il ministro Guerini e l’omologo iracheno, Najah al Shammari, per ricevere le sue valutazioni sulla situazione in corso e sugli attacchi di questa notte. “In questo momento è indispensabile agire con moderazione e prudenza. Ogni possibile soluzione sarà affrontata insieme alla coalizione, con un approccio flessibile, anche per non vanificare gli sforzi fino ad oggi profusi”, ha aggiunto Guerini. (Com)