Libia: Lavrov, Russia e Turchia chiedono cessate il fuoco dal 12 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, hanno invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto in Libia a dare il via ad un cessate il fuoco a partire dal prossimo 12 gennaio. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov, parlando con i giornalisti al termine della cerimonia per l’inaugurazione del gasdotto Turkish Stream che si è tenuta oggi a Istanbul. “È stata adottata una posizione comune riguardo la crisi libica, in conformità con quanto stabilito all’interno delle disposizioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: esortiamo tutte le parti coinvolte nel conflitto a cessare le ostilità a partire dal prossimo 12 gennaio”, ha detto il capo della diplomazia di Mosca, sottolineando come i due leader abbiano ribadito la loro determinazione a "continuare i contatti sulla Libia nel prossimo futuro". (Tua)