Campania: M5s, Tar blocca De Luca su riapertura bando Poc

- "Accade solo in Campania, Regione con un governatore in eterna campagna elettorale, che un bando aperto a tutti i comuni, dopo l'assegnazione dei fondi ai soli vincitori, venga improvvisamente esteso a tutti i partecipanti. E che le somme inizialmente previste per i primi assegnatari fossero ridotte per consentire che nessuno fosse escluso. Il paradosso, oggi, è che la strategia di De Luca di non scontentare nessuno rischia invece di scontentare tutti dopo che il Tar ha sospeso l'intera procedura". Lo hanno denunciato i consiglieri regionali campani del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello e Michele Cammarano. In una nota Saiello e Cammarano hanno dichiarato: "Con il bando finanziato con i fondi del programma operativo complementare 2014-2020 finalizzato alla valorizzazione e promozione dei beni e siti culturali della Campania, ai primi 107 Comuni in graduatoria era stata assegnata la somma di 70mila euro ciascuno". (segue) (Ren)