Campania: M5s, Tar blocca De Luca su riapertura bando Poc (2)

- Gli esponenti dell'opposizione hanno spiegato: "Ma ecco che arriva il colpo di teatro, con il governatore della Campania che decide di bypassare regolamento e regole di democrazia e di distribuire soldi a tutti i 167 comuni che avevano preso parte al bando. Con la logica conseguenza di abbassare la quota inizialmente già assegnata di 70mila euro a 45mila euro". "Una procedura che, su ricorso del Comune di Serrara Fontana, è stata sospesa dal Tar - hanno fatto sapere gli esponenti del M5s - con un'ordinanza nella quale si sottolinea lo 'stravolgimento delle regole della procedura limitata alla volontà di distribuire i finanziamenti in favore di tutti, contraddittoria con l'indizione di una procedura comparativa e competitiva'". Per Saiello e Cammarano: "L'ennesimo atto con cui De Luca distribuisce fondi pubblici a pioggia per finanziare la sua personale campagna elettorale con i soldi dei cittadini della Campania". (Ren)