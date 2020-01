Argentina: vertice Celac, fitta agenda bilaterali per ministro Esteri Solà

- Il candidato alla segreteria dell'Organizzazione degli stati americani, Maria Fernanda Espinosa, il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez, e il Segretario generale iberoamericano, Rebeca Grynspan. Questa la fitta agenda di incontri bilaterali sostenuta nelle prime ore della giornata di oggi dal ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, al margine del vertice della Comunità degli stati latinoamericani e caraibici (Celac) in corso di svolgimento in Messico. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri argentino sul suo profilo twitter, Solà ed Espinosa hanno affermato "la necessità di rafforzare il multilateralismo latinoamericano attraverso una vera rappresentazione di tutti i paesi". Con l'omologo cubano Rodriguez, Solà si è impegnato a "lavorare per rafforzare l'interscambio commerciale tra i due paesi", mentre con Grynspan ha il rappresentante argentino ha assunto l'impegno a "lavorare su un'agenda congiunta in materia di eguaglianza di genere nella regione". (segue) (Abu)