Argentina: vertice Celac, fitta agenda bilaterali per ministro Esteri Solà (3)

- Secondo Solà, esiste oggi in Sudamerica "una quantità molto maggiore di fattori di cui discutere e di problemi da risolvere" e "non è possibile che l'unico punto di confronto tra i diversi paesi della regione sia la posizione di ciascuno riguardo il Venezuela". "Il nostro subcontinente retrocede nel mondo, in termini di Pil pro capite, di diseguaglianza, di tecnologia", sostiene Solà, che propone quindi di "pensare i nostri problemi in termini endogeni ed in termini endogeni trattarli e discuterli". "Deideologizzare le relazioni non significa perdere identità, significa solo che questa identità non ci deve impedire di stabilire relazioni con gli altri", ha dichiarato il neo ministro. (segue) (Abu)