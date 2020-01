Argentina: vertice Celac, fitta agenda bilaterali per ministro Esteri Solà (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice, e all'insediamento di Lopez Obrador, parteciperanno 27 dei 33 paesi che compongono l'organismo, spiega il ministero degli Esteri messicano senza rivelare le altre assenze. I media locali sono inclini a pensare che si tratti di paesi in dissenso con la condotta del Messico rispetto alla crisi boliviana. Al vertice Celac sbarca anche la delegazione del governo argentino, assente lo scorso anno per "divergenze nel posizionamento regionale", come spiega il ministero degli Esteri. Lopez Obrador assumerà l'incarico in un evento programmato nel palazzo Nazionale di Città del Messico, mentre i lavori della sessione plenaria dei ministri degli Esteri si terrà nel salone Ispano americano del ministero dell'Educazione pubblica. (segue) (Abu)