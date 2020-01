Romania: ministro Finanze, nel 2020 disavanzo di bilancio non supererà il 3,6 per cento del Pil

- Quest'anno il disavanzo di bilancio in Romania non supererà il 3,6 per cento del Pil e le tasse non saranno aumentate. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze pubbliche romeno, Florin Citu all'emittente televisiva privata "Realitatea Plus". "Indipendentemente dalla situazione, quest'anno il disavanzo non supererà il 3,6 per cento del Pil e non aumenteremo le tasse. I miei vincoli sono due e ci tengo molto a loro: il disavanzo non può superare il 3,6 per cento del Pil e non introduciamo tasse. I mercati finanziari non sono interessati ai titoli dei giornali o non sanno quale senatore vuole vincere un altro mandato. Loro vogliono sapere se la Romania aumenta la probabilità di pagare il debito o diminuisce questa probabilità. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti quando comunichiamo e il mio messaggio per i mercati finanziari è che non superiamo il disavanzo del 3,6 per cento del Pil e non aumentiamo le tasse", ha dichiarato Citu. (segue) (Rob)