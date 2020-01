Romania: ministro Finanze, nel 2020 disavanzo di bilancio non supererà il 3,6 per cento del Pil (2)

- "La prima cosa che ho fatto quando sono arrivato al ministero è stato quello di chiedere la reale situazione di deficit di bilancio. La situazione reale era che sarebbe stata superiore al 4 per cento. Il budget dell'anno scorso è stato costruito su un disavanzo del 2,76 per cento. Il finanziamento necessario è stato costruito su un disavanzo del 2,76 per cento. Quindi la differenza doveva essere coperta da qualche parte e avevamo due opzioni: prestiti o tasse e tagli alla spesa ", ha detto Citu. Secondo il ministro, anche se la Romania ha preso in prestito quasi 14 miliardi di euro oltre alle previsioni, è riuscita a risparmiare sugli interessi. (segue) (Rob)