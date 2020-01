Romania: ministro Finanze, nel 2020 disavanzo di bilancio non supererà il 3,6 per cento del Pil (3)

- "Per coprire quel deficit abbiamo dovuto prendere in prestito. Siamo andati sul mercato e abbiamo preso in prestito. Siamo riusciti a prendere in prestito più del previsto l'anno scorso, con l'1,6 per cento del PIL senza creare turbolenze sul mercato. La valuta nazionale si è apprezzata nell'ultima parte dell'anno, i tassi di interesse sono diminuiti. L'idea è che tra i titoli dei giornali e ciò che è realmente accaduto è una differenza dal cielo alla terra", ha detto il ministro aggiungendo che l'attuale governo ha preso in prestito dal mercato, in euro, ad un tasso di interesse dello 0,3 per cento all'anno, rispetto al precedente governo, che ha scelto di prendere in prestito a un tasso di interesse annuo di 0,84 nella stessa valuta. (Rob)