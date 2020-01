Calabria: via libera a bando per sicurezza e riduzione inquinamento presso scuole

- Approvata la manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di aree in prossimità degli edifici scolastici (zone a traffico limitato). Lo ha reso noto la Regione Calabria che ha spiegato come, nel decreto che dà il via libera al progetto, vi sia "un avviso aperto a tutti i Comuni calabresi che punta all’attuazione dell’azione 2.4 del Piano regionale dei trasporti, trasporto individuale non motorizzato e zone controllate). La manifestazione di interesse è pubblicata sul Burc del 30.12.2019". E inoltre: "L’azione mira a realizzare aree pedonalizzate nelle aree limitrofe agli edifici scolastici, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la fruibilità dei centri urbani. Essa costituisce una estensione a livello di scala di isolato o di quartiere degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, già avviati nell’ambito del programma “scuola sicura”. (Ren)