Libano: Ghosn pronto a testimoniare a patto di processo equo

- L’ex presidente di Renault e Nissan Carlos Ghosn si è detto pronto a presentarsi davanti a un tribunale, a condizione che ci sia un processo equo. Lo ha dichiarato il magnate libanese nel corso di una conferenza stampa a Beirut dove si trova dopo la fuga il 29 dicembre scorso da Tokyo, dove attendeva l’avvio di un processo a suo carico per gravi accuse di reati finanziari. Ghosn ha denunciato la creazione di un caso montato contro di lui e di non aver avuto altra scelta se non la fuga per fronteggiare accuse senza fondamenta. “Ero ostaggio” in Giappone, ha aggiunto. (Lib)