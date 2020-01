I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Sudan: aboliti finanziamenti statali a media vicini a presidente deposto Bashir - Le autorità del Sudan hanno abolito i finanziamenti statali ai quotidiani “Al Sudani” e “Al Ray al Am” e alle emittenti televisive “Ashrooq” e “Teeba”, considerate vicine all’ex presidnete Omar al Bashir. “Queste aziende sono state finanziate dallo stato e vogliamo restituire i soldi al popolo sudanese”, ha detto Mohamed al Fekki, un membro del governo transitorio del Sudan, citato dai media locali. Bashir, estromesso nell’aprile scorso dopo 30 anni al potere, è stato condannato il mese scorso a due anni di "arresti domiciliari" per corruzione,. Bashir, 75 anni, è comparso per la prima volta davanti ai pubblici ministeri di Khartum lo scorso 16 giugno, quando è stato formalmente incriminato per corruzione e riciclaggio di denaro dopo che nella sua residenza sono stati sequestrati più di 113 milioni di dollari in contanti. L’ex leader sudanese era stato inoltre chiamato nei mesi scorsi a giustificare i suoi presunti legami con terroristi, che hanno portato il Sudan ad essere inserito nell'elenco statunitense dei paesi finanziatori del terrorismo insieme a Iran, Siria e Corea del Nord. Il fondatore di al Qaeda, Osama Bin Laden, ha vissuto in Sudan tra il 1992 e il 1996. La Corte penale internazionale dell'Aja ha inoltre emesso mandati di arresto contro Bashir nel 2009 e 2010 con l'accusa di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio nella regione sudanese del Darfur, crimini per i quali numerose Ong, fra cui Amnesty International, hanno ripetutamente chiesto un processo davanti a questa corte. (segue) (Res)