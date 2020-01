I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: al Shabaab rivendica attentato a Mogadiscio - Il gruppo jihadista al Shabaab ha rivendicato l’attentato con qutobomba avvenuto questa mattina nella capitale somala Mogadiscio, nel quale sono morte quattro persone e altre 15 sono rimaste ferite. Lo riferiscono i media locali. L’attentato segue quello avvenuto lo scorso 28 dicembre sempre a Mogadiscio, rivendicato da al Shabaab, nel quale sono morte almeno 90 persone. In seguito all'attentato il Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom) ha sferrato diversi raid aerei contro i miliziani di al Shabaab nelle località di Qunyo Barrow e Caliyoow Barrow, uccidendo decine di jihadisti. Come rappresaglia per i raid Usa, al Shabaab ha attaccato domenica scorsa la base militare di Manda Bay, nel Kenya sud-orientale, uccidendo un militare statunitense e due contractor del dipartimento della Difesa di Washington. (segue) (Res)