I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Guinea-Etiopia: Ahmed e Condé in visita al porto di Conakry - Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha visitato oggi il porto di Conakry insieme al presidente guineano Alpha Condé nel suo primo giorno di visita in Guinea. Lo riferisce l’ufficio di Ahmed in una nota. Il premier etiope è arrivato in Guinea ieri sera per una visita ufficiale volta a rafforzare le relazioni tra i due paesi. La visita di Ahmed ricambia quella effettuata da Condé ad Addis Abeba lo scorso anno, nel corso della quale sono stati firmati accordi di cooperazione nei settori dell'istruzione, della sanità, della gestione finanziaria, dell'agricoltura, della cultura e del turismo. Dopo Conakry, il tuor all’estero di Ahmed proseguirà in Sudafrica dove il primo ministro etiope sarà l’11 e il 12 gennaio prossimi per incontrare le massime autorità del paese e cittadini etiopi residenti nel paese. (segue) (Res)