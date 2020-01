I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Francia: trovato corpo migrante in carrello volo Air France proveniente dalla Costa d’Avorio - Il corpo senza vita di un migrante è stato trovato nel carrello di un aereo atterrato a Parigi proveniente dalla Costa d'Avorio. Lo ha reso noto oggi la compagnia Air France, precisando che è in corso un'indagine. “Air France conferma che il corpo senza vita di un clandestino è stato trovato nel compartimento del carrello di atterraggio dell'aeromobile che opera il volo AF703 da Abidjan a Parigi-Charles de Gaulle il 7 gennaio 2020”, si legge nella nota, in cui Air France ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto. Air France non ha per il momento confermato la notizia diffusa da alcuni media francesi secondo cui la vittima fosse un bambino. (segue) (Res)