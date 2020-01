I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Nigeria: vescovo di Sokoto, governo crea condizioni per violenza jihadista - Il vescovo Mathew Kukaw della diocesi di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, ha accusato il presidente Muhammadu Buhari di usare "metodi diversi" per raggiungere "lo stesso scopo" terroristico del gruppo jihadista Boko Haram. Kukaw, riferisce la stampa nigeriana, ha reagito così alla recente decapitazione da parte di un gruppo di estremisti nigeriani di dieci persone sospettate di essere cristiane, affermando che il governo di Abuja ha creato le condizioni che oggi spingono i gruppi jihadisti ad esercitare queste violenze. "Se chi è al potere non fa abbastanza per integrare i cristiani, dà ossigeno all'islamismo. E se al potere ci sono solo musulmani, lasci spazio all'idea che l'Islam dovrebbe essere supremo", ha detto il vescovo. Per Kukaw, la pressione esercitata dalle autorità sulle minoranze religiose ha creato i presupposti allo sfogo della violenza jihadista: in questo, ha continuato, "l'unica differenza (del governo da Boko Haram) è che Boko Haram usa le bombe". Il vescovo ha poi condannato l'attacco condotto nel giorno di Natale dai jihadisti dello Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap), fazione secessionista di Boko Haram, e quello dello stesso Boko Haram la vigilia. (Res)