Serbia: ministro Esteri Dacic, altri ritiri riconoscimento Kosovo nel 2020 (3)

- In precedenza il ministro serbo Dacic ha confermato che la Serbia proseguirà nella politica a favore del ritiro del riconoscimento del Kosovo da parte dei paesi terzi e che il capo dello Stato Aleksandar Vucic concorda su questo. "Ogni volta chiedo al presidente, quando ci vediamo, se vale sempre quanto abbiamo concordato, giusto per non commettere qualche errore", ha concluso Dacic. Secondo quanto detto da Dacic, la Serbia si aspetta che presto il numero dei paesi che hanno riconosciuto il Kosovo scenda al di sotto della metà dei membri delle Nazioni Unite. Dacic ha infine ricordato che a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla fine di settembre, la delegazione serba ha avuto colloqui con i rappresentanti di 92 paesi e di circa 15-20 organizzazioni internazionali e regionali. (segue) (Seb)