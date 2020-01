Iraq: presidente parlamento condanna violazione iraniana della sovranità nazionale

- Il presidente del parlamento iracheno, Mohammed al Halbousi, ha condannato la violazione iraniana della sovranità dell’Iraq e ha ribadito l’assoluto rifiuto delle parti in conflitto di usare l’Iraq come terreno dove regolare i conti. Al Halbousi ha invitato il governo iracheno a prendere le misure necessarie per preservare la sovranità del paese dalle violazioni in atto e per allontanare il paese dai conflitti. “In questa difficile circostanza rinnoviamo la nostra richiesta al governo iracheno di adottare le misure politiche, legali e di sicurezza necessarie a fermare tali attacchi e lavorare per preservare la sovranità irachena dalle violazioni, tenendo l’Iraq lontano dal conflitto in corso, evitando di far diventare il paese un’arena di scontri o parte del conflitto regionale e internazionale”, ha aggiunto Al Halbousi. Infine, il presidente del parlamento ha invitato tutte le parti a esercitare moderazione e far prevale la saggezza, sottolineando l’importanza dell’unità della posizione nazionale e la solidarietà dei poteri per affrontare le sfide e preservare stabilità, sicurezza e interessi del paese per risparmiare il paese dal flagello delle guerre. (Irb)