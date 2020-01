Energia: Ucraina, centrali nucleari hanno superato obiettivi produzione governativi nel 2019

- La compagnia energetica ucraina Energoatom, responsabile della gestione di quattro centrali nucleari nel paese, ha generato 83,228 miliardi di KWh di elettricità nel 2019. Come reso noto dalla stessa società, tale volume di produzione equivale al 101,8 per cento degli obiettivi fissati dal governo di Kiev. Tutte e quattro le centrali nucleari del paese hanno superato l’obiettivo determinato dall’esecutivo. Nello specifico, la centrale di Zaporizhia ha raggiunto il 102 per cento, quella di Rivne il 102 pe cento, quella di Yuzhnoukrainsk il 100,6 per cento e quella di Khmelnytsky il 102,6 per cento. (Res)