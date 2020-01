Energia: Putin, forniture gas via Turkish Stream cruciali per sicurezza energetica europea

- Le forniture di gas naturale russo attraverso il gasdotto Turkish Stream contribuiranno sensibilmente alla sicurezza energetica dei paesi europei. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante la cerimonia di inaugurazione del gasdotto che si è tenuta oggi a Istanbul. “L’infrastruttura che abbiamo avviato oggi rappresenta un traguardo fondamentale non solo per le economie della Turchia e della regione del Mar Nero, ma anche per i paesi dell’Europa meridionale che vedranno notevolmente rafforzata la loro sicurezza energetica”, ha detto il capo dello Stato russo. (Tua)