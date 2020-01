Ungheria: Otp interessata ad acquisto nuove banche in Slovenia

- Il gruppo bancario ungherese Otp è interessato ad acquistare nuovi istituti bancari in Slovenia dopo aver acquisito la filiale locale di Societe Generale. Lo ha dichiarato in conferenza stampa a Lubiana l'amministratore delegato di Otp, Sandor Csanyi. Il gruppo controlla già banche in dodici paesi europei e ha in programma nuove espansioni, anche fuori dal continente. Medita tuttavia di abbandonare il mercato slovacco entro la primavera, perché non è stato in grado di aumentare la sua quota di mercato al di sopra del 3 per cento nel corso degli anni. (Vap)