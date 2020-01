Rifiuti Roma: Lega, mentre consiglio municipio XII vota contro Raggi conferma sito Monte Carnevale

- "Con voto unanime il consiglio del Municipio XII ha chiesto il ritiro della delibera con cui la Raggi indica il sito di Monte Carnevale, nella Valle Galeria, come la nuova discarica di Roma. Ignorando il voto territoriale, a poche ore di distanza, la stessa Raggi chiarisce in conferenza stampa in Campidoglio che la scelta è stata condivisa con la Regione e conferma l'indicazione di Monte Carnevale". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, Giovanni Picone e Marco Giudici, consiglieri della Lega al Municipio XII. "Siamo di fronte all'ennesimo cortocircuito tra territorio e Campidoglio - aggiungono - e credo che i rappresentanti grillini che siedono in Assemblea capitolina che sono stati eletti con i voti dei residenti di Massimina e Malagrotta si stanno dimostrando dei veri vigliacchi di fronte a un popolo che sarà nuovamente violentato dal punto di vista ambientale. Ora ci aspettiamo le dimissioni più volte minacciate dalla presidente Crescimanno. Così come hanno ottenuto le loro poltrone sulla pelle dei cittadini di quel territorio, promettendo riqualificazioni e tutela, ora dovranno restituire il loro fallimento nelle mani dei residenti della Valle Galeria. Gli atti di coraggio non si annunciano ma si compiono". (Com)