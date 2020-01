Regionali: Ciarambino (M5s), Campania non andrà a Lega e Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come cittadini della Campania siamo seriamente preoccupati per l'inquietante scenario che ci restituiscono alcuni sondaggi in vista delle prossime regionali". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. "Consentire che la nostra terra sia governata da chi oggi rappresenta il centrodestra in Italia - ha proseguito Ciarambino - equivale a consegnarla a partiti come la Lega che, fingendo ipocritamente di eliminare la parola Nord dal simbolo, avrebbe finalmente vita facile nell'opera di smantellamento e delocalizzazione delle nostre imprese a tutto vantaggio del Nord. Una forza politica rappresentata da gente che da decenni si prende gioco del nostro nobile dialetto, delle nostre tradizioni, della nostra millenaria cultura e che punta allo smantellamento dei nostri servizi essenziali nell'ambito di un più ampio piano di autonomia differenziata. Con la Lega al governo della Campania si aprirebbero le porte a inceneritoristi e affaristi dei rifiuti, che finirebbero la loro opera di avvelenamento di una terra già devastata dagli scarichi abusivi prodotti delle imprese del Nord. Salvini, del resto, non ha mai fatto mistero di pretendere almeno un inceneritore per ciascuna provincia della Campania, nell'esclusivo interesse di chi gestisce impianti di questo tipo, a cominciare da A2A di cui il segretario della Lega è risultato essere uno degli azionisti". (segue) (Ren)