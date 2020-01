Regionali: Ciarambino (M5s), Campania non andrà a Lega e Berlusconi (2)

- "Non possiamo consegnare la nostra terra – ha continuato Ciarambino - a una coalizione che esprime il maggior numero di esponenti coinvolti in indagini e processi per voto di scambio politico-mafioso, alcuni dei quali siedono oggi in Consiglio regionale. Né possiamo permettere che, dopo il fallimento certificato di De Luca e di Caldoro prima di lui, che hanno precipitato la nostra regione agli ultimi posti in tutti gli indici di vivibilità, la Campania sia governata per cinque anni da Mara Carfagna, l'amica di Berlusconi tenuta in formalina nell'operazione che vede oggi un usurato Caldoro immolato per la causa, nell'ambito di una squallida strategia, nell'attesa che il nome dell'ex ministra berlusconiana sia tirato fuori come il coniglio dal cilindro. Confidiamo in un rigurgito di dignità dei cittadini di questa terra, che siamo certi non consentiranno di essere rappresentati dai nemici numero uno della Campania. Ovvero, da un esercito di affaristi, imputati e rappresentanti di lobby di potere che hanno a cuore esclusivamente i loro interessi e non certo il bene della collettività e che hanno visto lievitare i loro consensi attraverso una becera propaganda di disprezzo e odio per il Sud, la Campania e il popolo napoletano", ha concluso il capogruppo del Movimento 5 stelle. (Ren)