Turchia-Russia: Erdogan, nuovi progetti energetici congiunti in corso di valutazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa rimane il più importante fornitore di gas naturale per la Turchia, e i due paesi stanno già valutando una serie di nuovi progetti congiunti nel settore energetico. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la cerimonia di inaugurazione del gasdotto Turkish Stream che ha avuto luogo oggi a Istanbul. “La domanda turca di gas sta crescendo rapidamente, ed è anche alla luce di questo che stiamo lavorando per rafforzare il più possibile la cooperazione bilaterale in ambito energetico: continueremo a promuovere l’avvio di nuovi progetti congiunti nel settore”, ha detto Erdogan, che prima della cerimonia ha avuto un colloquio bilaterale a porte chiuse con l’omologo della Federazione Russa, Vladimir Putin. (Tua)