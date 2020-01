Terrorismo: De Corato a commemorazione strage via Schievano, Comune non lasci suoi spazi per presentazione libri Br

- L’assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato, questa mattina ha partecipato alla cerimonia commemorativa in occasione del 40esimo anniversario della scomparsa di Antonio Cestari, Rocco Santoro e Michele Tatulli, gli agenti di Polizia uccisi l’8 gennaio 1980 in via Schievano in un agguato rivendicato dalle Brigate Rosse. "La cerimonia di questa mattina è stata un momento davvero toccante”, osserva De Corato in una nota. "L'appuntato Cestari (50 anni) e gli agenti Santoro (32) e Tatulli (25) - continua l’assessore - furono uccisi in pieno centro cittadino dal fuoco aperto dalle Br Barbara Balzerani, Mario Moretti e Nicola Gianicola. Il Questore nel suo intervento, questa mattina, ha sottolineato come gli esecutori materiali di quel triplice omicidio siano già liberi. I figli delle vittime, presenti alla cerimonia, mi hanno confidato il loro rammarico e la loro rabbia nel vedere che gli assassini dei propri genitori siano già liberi e tengano conferenze a testimonianza degli 'anni di piombo'. Sicuramente si riferiscono alla presentazione dell'ultimo libro dell'ex Br mai pentita e mai dissociatasi, Balzerani, all'interno di una struttura comunale, gestita dall'associazione Volontari Senza Frontiere, lo scorso aprile”. “Fa piacere - conclude De Corato - che il Comune di Milano voglia ricordare queste tre vittime del terrorismo, ma sarebbe sicuramente altrettanto positivo che non lasciasse che all'interno di locali comunali, seppur dati in gestione a terzi, ex brigatisti mai dissociatisi presentino i loro nuovi libri".(com)