Speciale energia: Ucraina, nel 2019 investiti 3,7 miliardi di euro per capacità rinnovabili

- Nel 2019 sono stati investiti circa 3,7 miliardi di euro nel settore delle energie rinnovabili in Ucraina, al fine di aumentare le capacità produttive delle infrastrutture. Lo ha reso noto l’Agenzia statale per l’efficienza e il risparmio energetico dell’Ucraina, ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Nel corso del 2019, circa 3,7 miliardi di euro sono stati investiti per migliorare le capacità derivanti delle energie rinnovabili in Ucraina, toccando la produzione record di 4.500 MW”, si legge nella nota dell’Agenzia statale di Kiev. (Res)