Speciale energia: Ucraina, ministro Esteri, sanzioni su Nord Stream 2 importanti per sigla accordo gas con Russia

- Le sanzioni statunitensi contro le compagnie coinvolte nella costruzione del Nord Stream 2 hanno aiutato l’Ucraina a concludere l’accordo sul transito del gas con la Russia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko in un’intervista ai media tedeschi, ripresa dall’agenzia di stampa “Unian”. “Nelle prime fasi dei negoziati, la Russia non era intenzionata a concludere un accordo, preferendo estendere il contratto di un anno, a condizioni molto svantaggiose per noi. I rappresentanti di Mosca avevano inoltre fatto capire di non avere fretta, e di poter arrivare ad una soluzione anche nell’anno successivo. L’accordo che siamo infine riusciti a ottenere è decisamente migliore, per quanto non perfetto, e le sanzioni Usa ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo”, ha spiegato Prystaiko. Il ministro ucraino ha poi rilevato come sia molto importante il tema delle sanzioni contro le compagnie tedesche che hanno lavorato alla costruzione del Nord Stream 2, dal momento che il sostegno di Berlino ha una grande rilevanza per Kiev. “Non abbiamo in ogni caso alcun legame con queste sanzioni”, ha concluso Prystaiko. (Res)