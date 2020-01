Energia: Vucic, Turkish Stream di importanza strategica per Serbia

- Il gasdotto Turkish Stream è di importanza strategica e vitale per la Serbia: lo ha dichiarato oggi il presidente del paese balcanico, Aleksandar Vucic, che si trova a Istanbul per la cerimonia di inaugurazione del gasdotto. "La costruzione di un gasdotto lungo 403 chilometri attraverso il nostro paese, e più tardi di un gasdotto secondario per portare il gas a Vladicin Han e altri luoghi, è di importanza enorme", ha detto Vucic secondo quanto riporta la stampa serba. La visita di Vucic a Istanbul avviene su invito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nel corso della giornata è previsto un incontro a margine fra Vucic e l'omologo turco, oltre che un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Vucic incontrerà infine, sempre a margine della cerimonia, il premier bulgaro Bojko Borisov. I lavori di costruzione del Turkish Stream sono iniziati nel 2017. Secondo quanto prevede il progetto, il gasdotto transiterà lungo il fondo del Mar Nero sino alla parte europea della Turchia e successivamente sino al confine con la Grecia. Il primo troncone provvederà alle forniture destinate al mercato turco, mentre il secondo consegnerà il metano ai paesi dell'Europa meridionale e sud-orientale coinvolti nel progetto. (Seb)