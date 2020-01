Circhi Roma: De Priamo (Fd'I), ok regolamento ma non diminuire attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo diminuire le attività circensi ma chiaramente in un quadro di regole da rispettare. Non bisogna limitarle con un regolamento, ma favorirle perché sono spettacoli storici che appartengono alla tradizione del nostro popolo". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio Andrea De Priamo in riferimento alla bozza di regolamento capitolino dei circhi che sarà protocollato nelle prossime settimane. "Il tema degli animali – ha aggiunto - riguarda la sensibilità personale. Noi dobbiamo garantire al massimo il benessere degli animali in linea con la normativa nazionale, favorendo i controlli". (Rer)