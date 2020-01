Canada: sparatoria a Ottawa, segnalati diversi feriti

- E' in corso una sparatoria nel centro di Ottawa, in Canada. Secondo quanto riferisce la polizia canadese tramite Twitter, è in atto la risposta delle autorità di sicurezza dopo la sparatoria nell'isolato 400 di Gilmour Street. Sono stati segnalati diversi feriti; mentre l'autore dell'attacco non sarebbe stato ancora fermato. (Res)