RPT -Iraq: Fornaro (Leu), Parlamento "non può essere assente", governo spieghi azioni da intraprendere

- (Rettifica nel testo alla terza righa) Il Parlamento "non può rimanere assente" nel chiedere dal governo le azioni diplomatiche già preso o da prendere rispetto alla crisi in Iraq. Lo chiede Federico Fornaro capogruppo di Leu alla Camera, durante il suo intervento a Montecitorio. "Il Parlamento non può rimanere assente nel comprendere dal governo quale azioni diplomatiche sono state intraprese e quali da intraprendere. Ci sono rischi elevatissimi a cominciare dalle truppe italiane impegnate nell'addestramento di Forze armate irachene. E' urgente che questo parlamento abbia la possibilità di avere non solo informazione ma anche che ogni gruppo possa esprime la propria posizione", ha detto Fornaro. (Rin)