Medio Oriente: Erdogan, non vogliamo che la regione diventi nuovamente una zona di guerra

- Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno raggiunto livelli preoccupanti, e la Turchia non vuole che la regione si trasformi nuovamente in una zona di guerra. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la cerimonia di inaugurazione del gasdotto Turkish Stream che ha avuto luogo oggi a Istanbul. “Ci troviamo in una fase molto difficile per quanto riguarda le relazioni internazionali: le tensioni tra Stati Uniti e Iran stanno raggiungendo livelli preoccupanti e non vogliamo che la regione si trasformi ancora una volta in una zona di guerra”, ha detto il presidente turco, che nella giornata di oggi ha avuto un colloquio bilaterale a porte chiuse con l’omologo della Federazione Russa, Vladimir Putin. Nel suo intervento alla cerimonia, Erdogan ha ribadito che la Turchia “sta mobilitando tutti i canali diplomatici a sua disposizione per contribuire ad appianare le tensioni e riportare la pace in Medio Oriente”. “Continueremo a dialogare con tutte le parti coinvolte, e in questo processo lavoreremo a stretto contatto con la Federazione Russa”, ha aggiunto Erdogan. (Tua)