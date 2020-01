Consiglio regionale lombardo: Baccalossi (Misto) e Monti (Lega), depositata interrogazione su aumenti pedaggi autostradali

- "Martedì in cCnsiglio regionale discuteremo degli aumenti ai pedaggi che hanno riguardato tre autostrade lombarde. Un dato in controtendenza visto che il 95 per cento delle autostrade italiane è stato risparmiato e sul quale è quindi bene fare chiarezza". Lo dichiarano in una nota Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto e Andrea Monti (Lega), vicepresidente della commissione Territorio Infrastrutture, annunciando di avere depositato un'interrogazione a risposta immediata sull'aumento dei pedaggi che hanno interessato Brebemi (+3,79 per cento), Brescia-Piacenza (+4,88 per cento) e Pedemontana (+0,8 per cento). L'atto è stato inoltre sottoscritto dai consiglieri della Lega Silvia Scurati, Alessandro Corbetta, Simona Pedrazzi e Floriano Massardi. "Ogni anno - dice Viviana Beccalossi - gli italiani sono abituati a fare i conti con i soliti balzelli del primo gennaio. Questa volta però il governo Conte bis ha ben pensato di fare questo regalo solo ai lombardi, che evidentemente meritano come al solito di essere spremuti con tasse e aumenti. Se è vero che per molte tratte autostradali gli aumenti sono stati sospesi fino al rinnovo dei piani economici quinquennali, in diversi casi però il governo ha deciso di chiudere un occhio. Cosa che non ha fatto per Brebemi e A21 Brescia-Piacenza, consegnando ai lombardi e in particolare ai bresciani la maglia nera del pedaggio". "Gli aumenti per Pedemontana – sottolinea Andrea Monti - anche se minimi potevano essere evitati. È comunque fondamentale concentrarci sul quadro economico-finanziario dell'opera che va completata anche attraverso la ricerca di nuovi investitori privati. Si dovrà poi discutere di tariffe che non penalizzino nessuno, tantomeno i viaggiatori abituali. Questo vale per tutta l'autostrada e a maggior ragione per il tratto B2, che si sovrappone alla Milano-Meda. Ben venga quindi parlarne in Aula per ragionare sul futuro dell'opera". (com)