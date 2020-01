Libia: ministro Esteri Di Maio giunto in Egitto per riunione su dossier libico

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è appena atterrato all'aeroporto del Cairo, in Egitto. Secondo quanto si apprende, il titolare della Farnesina parteciperà verso le 16 (ora locale) alla riunione dei ministri degli Esteri di Egitto, Grecia, Cipro, Francia e Italia che vedrà tra i temi all’ordine del giorno il dossier libico. Prima della sua partenza per la capitale egiziana, Di Maio ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook, nel quale ha sottolineato che l’Unione europea non “non può restare immobile” o “mostrarsi divisa, ma deve parlare con una sola voce” sul dossier libico. “Dopo il vertice di ieri a Bruxelles e la mia visita in Turchia, oggi sono in viaggio verso Il Cairo, per discutere ancora di Libia e della situazione in corso. Questa sera sarò ad Algeri”, ha dichiarato il ministro. “L’Ue non può restare immobile, l’Ue non può mostrarsi divisa ma deve parlare con una sola voce”, ha aggiunto. “E a proposito di quanto riportato da alcuni organi di stampa, in sede europea non si è mai parlato di riattivare Sophia, al contrario. Pensiamo invece che servano misure serie per attivare e soprattutto far rispettare un embargo complessivo via terra, via aerea e via mare nel Mediterraneo. Bisogna smetterla di vendere armi, bisogna fermare ogni interferenza esterna in Libia”, ha concluso il ministro Di Maio. (Res)