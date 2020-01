Ue-Russia: presidente commissione Esteri francese Cambon, Italia e Francia concordi su necessità dialogo con Mosca

- Nel corso dell'incontro di oggi a Parigi tra il senatore Vito Rosario Petrocelli, presidente della terza Commissione Affari esteri del Senato, e l'omologo francese Christian Cambon, è emersa una grande "concordanza di vedute" sulla necessità assoluta di mantenere il dialogo con la Russia. Lo ha detto lo stesso senatore francese Cambon, presidente della Commissione egli Affari esteri, della Difesa e delle forze armate, durante la conferenza stampa congiunta seguita al colloquio avvenuto a Parigi con Petrocelli. "Non è il punto di vista di tutti gli europei ma pensiamo in maniera congiunta tra le nostre due Assemblee che questo dialogo sia assolutamente necessario alla risoluzione delle crisi che scuotono l'Europa", ha dichiarato Cambon. "Non siamo ingenui – ha continuato il senatore francese - conosciamo un certo numero di metodi, di pratiche della Russia, ma malgrado tutto è una potenza che ha un ruolo assolutamente essenziale nella risoluzione di crisi e il ruolo dei parlamenti è aprire la via e di chiarire il cammino affinché i nostri governi possano sviluppare questo dialogo inter governativo". Le sanzioni, ha affermato Petrocelli "non devono mai essere un fine ma sono un mezzo e quando non raggiungono gli obiettivi sperati è necessario che vengano rimodulate". (Frp)