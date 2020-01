Tunisia: premier incaricato Jemli, nessuna modifica a composizione governo proposto

- La composizione del governo proposto sarà soggetta al voto di fiducia del parlamento senza modifiche. Lo ha dichiarato oggi il premier tunisino designato Habib Jemli citato dall’agenzia di stampa “Tap”. “Non è possibile rivedere la composizione dell'elenco proposto dopo che è stato inviato al parlamento dal punto di vista costituzionale e procedurale”, ha sottolineato Jemli, secondo cui tale richiesta sarebbe giunta dal presidente della Repubblica Kais Saied che ha espressamente chiesto la formazione di un esecutivo in tempi brevi per consentire al paese di affrontare la situazione di tensione interna al paese e nella regione. Parlando dell’incontro avvenuto ieri con Saied, Jemli ha sottolineato che il presidente si è detto disposto a rivedere alcuni nomi della squadra di governo, ma solo se verrà dimostrato che essi non soddisfano i criteri stabiliti in precedenza. Gli eventuali cambiamenti avverrebbero comunque dopo il voto di fiducia e l’entrata in carica dell’esecutivo.(Tut)