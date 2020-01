Mediterraneo orientale: Erdogan, abbiamo il diritto di realizzare progetti nella regione

- La Turchia ha tutto il diritto di portare avanti i propri progetti energetici nel Mediterraneo orientale. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la cerimonia di inaugurazione del gasdotto Turkish Stream che ha avuto luogo oggi a Istanbul. “Il nostro obiettivo non è creare nuove tensioni in ambito internazionale, ma la difesa degli interessi turchi e della repubblica di Cipro del Nord: abbiamo tutto il diritto di dire la nostra in merito ai progetti che vengono avviati nella regione”, ha detto Erdogan. (Tua)