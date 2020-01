Libia: presidente Commissione Esteri Senato Petrocelli, tra Parigi e Roma concordanza di intenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Libia tra Francia e Italia "c'è un'assoluta concordanza di intenti da parte parlamentare". Lo ha dichiarato il senatore Vito Rosario Petrocelli, presidente della terza Commissione Affari esteri del Senato, durante una conferenza stampa congiunta tenuta a Parigi al termine del colloquio con il suo omologo francese, Christian Cambon. "Il presidente Cambon e tutta la commissione ha confermato che la scelta di sostenere il governo riconosciuto al livello di Nazioni Unite, ossia il governo di Sarraj, è anche la scelta del governo francese", ha detto Petrocelli. "Concordiamo – ha aggiunto il senatore italiano - sul fatto che questo non significhi che dobbiamo necessariamente interloquire con il generale Haftar. Concordiamo sul fatto che la situazione non può essere risolta militarmente, anche se al momento sembra che quella sia la via che stanno prendendo in Libia". Secondo Petrocelli, la scelta di "spodestare" il leader Libico, Muammar Gheddafi, nel 2011, è stata una mossa "da un certo punto di vista pericolosa e che ha portato conseguenze difficilmente gestibili, ma resta il fatto che oggi ci dobbiamo confrontare con un Paese che non è più unito e che forse non lo sarà più nei prossimi decenni". "Tenteremo di mantenerlo unito", ha poi aggiunto Petrocelli, aggiungendo che "l'iniziativa che possono prendere soprattutto Francia, Italia, Regno Unito e Germania, è un'iniziativa che dev'essere portata avanti con la collaborazione naturalmente dell'Unione europea". (Res)