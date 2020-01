Credito: commissario Popolare di Bari Ajello, peso "poco importante" su sistema nazionale

- La Banca popolare di Bari rispetto al sistema bancario nazionale ha un peso di "poca importanza". Lo ha detto il commissario straordinario della Banca popolare di Bari, Enrico Ajello, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2302, di conversione in legge del decreto-legge n. 142 del 2019, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. "Rispetto al sistema il peso della Popolare di bari è poco importante, in termini di depositi pesa solo lo 0,73 per cento rispetto a quello italiano nel suo complesso", mentre per quanto riguarda le filiali l'1,34 per cento". Ajello rileva che al Sud la Banca ha maggiore peso ricordando che "rispetto alle singole regioni, in Abruzzo la Popolare ha quote di mercato del 13 per cento in termini di depositi, del 10 per cento in termini di impieghi e il 18 in termini di filiali"; a cui seguono Puglia e Basilicata. "Di questo ne dobbiamo tenere tutti conto", ha concluso.(Rin)