Traffico Lombardia: Anas, per incidente provvisoriamente chiusa Statale 36

- Sulla strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiusa al transito la carreggiata in direzione Milano a causa di un incidente nel sottopasso di Lecco al km 51,000. Nell'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti più veicoli. La circolazione è deviata sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell'Ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Lo fa sapere una nota di Anas. (com)