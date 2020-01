Terzo settore: domani a Firenze il seminario "Competenze all’opera"

- Domani alle 15, nell’Auditorium Spadolini di palazzo del Pegaso di Firenze (via Cavour, 4), Copas, Cesvot e Consiglio regionale della Toscana promuoveranno il seminario “Competenze all’opera”. L’approfondimento sarà condotto in occasione della pubblicazione del volume “Competenze al centro. Sperimentazione di un modello per la valutazione delle competenze trasversali”, per “I quaderni” di Cesvot (n. 82, 2019), a cura di Katia Orlandi, Maria Cecchin, Iljà Barsanti. I lavori saranno preceduti dai saluti del presidente del Consiglio regionale toscano, Eugenio Giani e del presidente Cesvot, Federico Gelli. Aprirà la sessione la presidente Copas, Eleonora Vanni. La Conferenza permanente delle autonomie sociali, in collaborazione con Cesvot, ha organizzato l’appuntamento in palazzo del Pegaso “ritenendo la formazione e la valorizzazione delle competenze specifiche e trasversali elementi qualificanti delle attività e dello sviluppo delle organizzazioni degli enti di terzo settore”, come si legge nella presentazione. Interverrà, tra gli altri, l’assessore regionale all’Istruzione, Cristina Grieco, mentre il coordinamento dei lavori sarà affidato alla giornalista Anita Leonetti Cuzzocrea. Alle 15.30 è in programma la Tavola rotonda dedicata a “Competenze nel terzo settore: lo stato dell’arte”; alle 17 l’approfondimento su “Competenze al centro. Sperimentazione di un modello per la valutazione delle competenze trasversali”. In chiusura, dialoghi musicali con il pianista e direttore d’orchestra, Sergio Baietta.(Ren)