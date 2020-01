Energia: Bulgaria acquisirà quota 20 per cento in terminale Gnl nel nord della Grecia

- La Bulgaria acquisirà una quota del 20 per cento nel terminale per il Gas naturale liquefatto (Gnl) di Alessandropoli, nel nord della Grecia. Lo ha annunciato il governo bulgaro sottolineando che la decisione rientra nell'obiettivo di porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas dalla Russia. "La diversificazione non è solo a parole", ha dichiarato il premier bulgaro Bojko Borisov parlando questa mattina ai giornalisti dopo l'apertura della riunione del Dialogo strategico Bulgaria-Usa a Sofia. Secondo Borisov, la quota bulgara nel terminale di Alessandropoli sarà la stessa della compagnia statale ellenica Depa. L'accordo prevede che la compagnia bulgara Bulgartransgaz acquisterà il 20 per cento di Gastrade, parte del gruppo greco Copelouzos. (segue) (Bus)