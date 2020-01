Energia: Bulgaria acquisirà quota 20 per cento in terminale Gnl nel nord della Grecia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terminale Gnl di Alessandropoli, con una capacità stimata di circa 6,1 miliardi di metri cubi di gas, punta ad assicurare le forniture di gas nell'Europa sud orientale tramite l'interconnettore Grecia-Bulgaria (Igb). Stati Uniti e Qatar dovrebbero diventare i principali fornitori di Gnl in transito per il terminale di Alessandropoli. Il governo di Sofia ha fatto sapere che Bulgargaz dovrebbe partecipare ai test di mercato per il terminale Gnl prenotando tra i 300 ed i 500 milioni cubi di gas per anno nell'arco di un periodo di tempo dai tre ai cinque anni. Al momento la Bulgaria assicura le sue esigenze energetiche principalmente tramite il gas fornito dalla russa Gazprom. Lo scorso anno, per la prima volta, la Bulgaria ha importato 400 mila metri cubi di gas dalla Grecia. (Bus)