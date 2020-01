Roma: pendolari e turisti costretti a camminare su tappeto di guano in piazza dei Cinquecento

- Pendolari e turisti costretti a salire e scendere dagli autobus camminando su un tappeto di guano di storni. Accade sulle banchine di piazza dei Cinquecento a Roma tra il via vai dei mezzi pubblici proprio di fronte alla stazione Termini. I pini che offrono ombra e decoro all’area, la sera diventano ritrovo di centinaia di storni i quali riversano il loro guano su tutto ciò che sta di sotto: marciapiedi, strade, autobus ma anche biciclette e malcapitati. Una tappeto ampio, quasi impossibile da evitare in particolare per chi ha fretta di salire sull’autobus in partenza. Un manto che, non appena irradiato e riscaldato dal sole, fa sentire anche il cattivo odore. (Rer)