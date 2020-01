Milano: minaccia compagna con mannaia, arrestato 46enne

- Un italiano di 46 anni con precedenti è stato arrestato per tentate lesioni aggravate e porto d'armi atte a offendere per aver minacciato e aggredito in casa la compagna con una mannaia. È accaduto martedì pomeriggio in via Ludovico il Moro. Alle 14 è arrivata al 112 la richiesta di aiuto della donna, ucraina di 39 anni, che ha denunciato il compagno, per aver aver impugnato il coltellaccio con una lama di 30 centimetri al culmine di una lite e da ubriaco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del nucleo radiomobile che quando sono entrati nell'appartamento hanno bloccato l'uomo che stava brandendo ancora la mannaia. Dagli accertamenti è emerso che domenica sera era intervenuta una pattuglia del commissariato di Polizia di porta Genova per un'altra lite. (Rem)