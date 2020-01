Iran: Delrio (Pd), lavorare per la pace sostenendo iniziativa Ue

- E' necessario fermare l'escalation di violenza in Medio Oriente e sostenere l'iniziativa diplomatica portata avanti dall'Ue. Lo ha affermato Graziano Delrio, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati. "Lavorare instancabilmente per la pace. Le armi non possono essere una soluzione. Fermiamo l'escalation di violenza in Medio Oriente che mette in pericolo popoli inermi e anche soldati italiani come nel raid iraniano di questa notte. Sosteniamo l'iniziativa diplomatica dell'Unione europea", ha scritto Delrio su Twitter. (Com)