Rifiuti Roma: municipio XII vota a unanimità atto, Raggi revochi scelta discarica a Monte Carnevale

- Si è tenuta questa mattina la seduta straordinaria del consiglio municipale del XII sulla scelta del Campidoglio di realizzare la nuova discarica di Roma nell'area di Monte Carnevale. I consiglieri di maggioranza e opposizione hanno votato all'unanimità un atto per chiedere alla sindaca Virginia Raggi di ritirare la delibera con cui è stato indicato il sito lo scorso 31 dicembre. "Il consiglio del Municipio Roma XII - si legge nell'ordine del giorno - nell'esprimere netta contrarietà all'individuazione di qualsiasi sito che potrebbe essere indicato come discarica nel territorio della valle Galeria, impegna la presidente e la sua giunta affinché si rivolga alla sindaca e a tutta la sua giunta comunale onde richiedere la revoca della delibera della giunta capitolina stessa del 31 dicembre 2019". Nel corso della seduta un uomo si è incatenato a una delle sedute della platea della sala del consiglio. Si tratta di Celestino Lionetti, 67, ex consigliere municipale di An e da più di 30 anni residente a Massimina, quartiere extra raccordo non lontano dal sito. Sono state le sue grida a convincere maggioranza e opposizione a presentare, unite, un unico ordine del giorno. "Il sindaco - ha detto invece ai cronisti - deve ritirare la delibera. Non è giusto che dopo 45 anni torni da noi una discarica uguale a Malagrotta, quell'area deve esser bonificata e basta, io è dal 1985 che manifesto per chiederlo". (segue) (Rer)